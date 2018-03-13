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У Нацбанку пояснили, чому фактична інфляція перевищує прогнозовану

У Нацбанку пояснили, чому фактична інфляція перевищує прогнозовану

Київ • УНН

 • 9682 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Фактична інфляція в річному вимірі залишилася дещо вищою за прогноз Національного банку, що обумовлено подорожчанням сирих продуктів харчування та палива, передає УНН з посиланням на повідомлення НБУ.

“У лютому 2018 року споживча інфляція незначно сповільнилася у річному вимірі до 14% з 14,1% у січні. Фактична інфляція в річному вимірі залишилася дещо вищою за прогноз. До цього призвело насамперед більш суттєве, ніж очікувалося, подорожчання сирих продуктів харчування та палива”, — зазначили у Нацбанку.

Як уточнили в НБУ, в Україні зберігається значний інфляційний тиск, хоча у лютому його посиленню протидіяло зміцнення гривні, яке триває і у першій половині березня.

При цьому зазначається, що базова інфляція в лютому уповільнилась до 9,7% р/р.

За даними НБУ, одним з ключових факторів уповільнення базової інфляції в лютому стала сприятлива ситуація на валютному ринку. Зміцнення гривні певною мірою стримувало вплив від зростання споживчого попиту та витрат, у тому числі на оплату праці.

“Завдяки зміцненню гривні уповільнилося зростання цін на продукти харчування з високим ступенем обробки, річні темпи зростання цін на одяг та взуття не змінилися порівняно з попереднім місяцем, залишалось помірним зростання цін на інші непродовольчі товари. Натомість, попри певне уповільнення відносно значними темпами продовжувала зростати вартість послуг”, — звернули увагу в Нацбанку.

Регулятор додає, що зростання цін на сирі продукти харчування в лютому уповільнилося (до 22,9% р/р), однак, як і в січні, перевищувало прогноз. Ціни на сирі продукти харчування зростали не так швидко, як у січні, завдяки менш значному зростанню цін на м’ясо та молоко, що відображало низхідну динаміку цін на них на світових ринках.

“Однак уповільнення зростання цін на м’ясо та молоко було не таким суттєвим, як прогнозувалося. Крім того, більш суттєво за очікування прискорилося зростання цін на фрукти, у тому числі через підвищення цін на банани внаслідок зниження світового урожаю”, — зауважили в НБУ.

Крім того, збільшилися темпи зростання цін на овочі борщового набору, насамперед капусту, буряк та моркву, внаслідок зменшення пропозиції якісної продукції та значних обсягів експорту цієї продукції. Натомість суттєво сповільнилося зростання цін на тепличні овочі (огірки, помідори, перець тощо, значна частина яких імпортується).

“Це пояснюється як суттєвим зміцненням гривні упродовж лютого, так і збільшенням обсягів імпорту”, — уточнили в Нацбанку.

Також повідомляється, що темпи зростання адміністративно регульованих цін становили 16,1% р/р та загалом відповідали прогнозу. Зокрема, очікувано уповільнилося зростання цін на алкогольні напої та тютюнові вироби. Водночас незначно збільшилися темпи зростання вартості водопостачання та водовідведення, а також залізничного транспорту та дошкільної освіти.

Темпи зростання цін на паливо (21,9% р/р) практично не змінилися порівняно з попереднім місяцем, але були більші за очікування через вищі ціни на нафту порівняно з припущеннями, закладеними в прогноз.

Нагадаємо, інфляція на споживчому ринку в лютому 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила 0,9%, з початку року — 2,4%. Базова інфляція в лютому 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила 0,6%, з початку року — 1,3%.

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