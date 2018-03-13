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В Нацбанке объяснили, почему фактическая инфляция превышает прогнозируемую

В Нацбанке объяснили, почему фактическая инфляция превышает прогнозируемую

Киев  •  УНН

 • 9671 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Фактическая инфляция в годовом измерении осталась несколько выше прогноза Национального банка, что обусловлено подорожанием сырых продуктов питания и топлива, передает УНН со ссылкой на сообщение НБУ.

“В феврале 2018 года потребительская инфляция незначительно замедлилась в годовом измерении до 14% с 14,1% в январе. Фактическая инфляция в годовом измерении осталась несколько выше прогноза. К этому привело прежде всего более существенное, чем ожидалось, подорожание сырых продуктов питания и топлива”, - отметили в Нацбанке.

Как уточнили в НБУ, в Украине сохраняется значительное инфляционное давление, хотя в феврале его усилению противодействовало укрепление гривны, которое продолжается и в первой половине марта.

При этом отмечается, что базовая инфляция в феврале замедлилась до 9,7% г/г.

По данным НБУ, одним из ключевых факторов замедления базовой инфляции в феврале стала благоприятная ситуация на валютном рынке. Укрепление гривни в определенной степени сдерживало влияние от роста потребительского спроса и расходов, в том числе на оплату труда.

“Благодаря укреплению гривны замедлился рост цен на продукты питания с высокой степенью обработки, годовые темпы роста цен на одежду и обувь не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, оставался умеренным рост цен на другие непродовольственные товары. Зато, несмотря на некоторое замедление относительно значительными темпами продолжала расти стоимость услуг”, - обратили внимание в Нацбанке.

Регулятор добавляет, что рост цен на сырые продукты питания в феврале замедлился (до 22,9% г/г), однако, как и в январе, превышал прогноз. Цены на сырые продукты питания росли не так быстро, как в январе, благодаря менее значительному росту цен на мясо и молоко, что отражало нисходящую динамику цен на них на мировых рынках.

“Однако замедление роста цен на мясо и молоко было не таким существенным, как прогнозировалось. Кроме того, более существенно по сравнению с ожиданиями ускорился рост цен на фрукты, в том числе из-за повышения цен на бананы в результате снижения мирового урожая”, - отметили в НБУ.

Кроме того, увеличились темпы роста цен на овощи борщевого набора, прежде всего капусту, свеклу и морковь, вследствие уменьшения предложения качественной продукции и значительных объемов экспорта этой продукции. Зато существенно замедлился рост цен на тепличные овощи (огурцы, помидоры, перец и т.д., значительная часть которых импортируется).

“Это объясняется как существенным укреплением гривны в течение февраля, так и увеличением объемов импорта”, — уточнили в Нацбанке.

Также сообщается, что темпы роста административно регулируемых цен составили 16,1% г/г и в целом соответствовали прогнозу. В частности, ожидаемо замедлился рост цен на алкогольные напитки и табачные изделия. В то же время незначительно увеличились темпы роста стоимости водоснабжения и водоотведения, а также железнодорожного транспорта и дошкольного образования.

Темпы роста цен на топливо (21,9% г/г) практически не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, но были большие ожиданий из-за более высоких цен на нефть по сравнению с предположениями, заложенными в прогноз.

Напомним, инфляция на потребительском рынке в феврале 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,9%, с начала года — 2,4%. Базовая инфляция в феврале 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,6%, с начала года — 1,3%.

Украинские Национальные Новости

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