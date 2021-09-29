США підтримують право України на самовизначення в області колективної оборони, яке турбує Кремль
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Країна-член НАТО, Сполучені Штати, підтримують Право України на власний вибір в області колективної оборони. Про це пише УНН з посиланням на спікера Держдепартаменту Неда Прайса.
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“Кожна країна має суверенне право визначати свій власний вибір колективної оборони. Ми підтверджуємо нашу незмінну підтримку суверенітету, територіальної цілісності і євроатлантичних прагнень України”, — написав Прайс в Twitter.
Деталі
Таким чином представник Держдепу прокоментував недавнє повідомлення українського глави МЗС Дмитра Кулеби. Той заявив, що “червоні лінії” Путіна обмежуються територією РФ.
“З нашого боку російсько-українського кордону ми самі розберемося, що нам робити в інтересах українського народу і безпеки України та Європи”, — написав дипломат.
Контекст
Раніше прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін і Олександр Лукашенко неодноразово обговорювали тему нібито потенційного розширення НАТО на територію України. “Президент Путін говорив, що це знаходиться за межею тих самих червоних ліній, про які він неодноразово говорив раніше”, — сказав представник Кремля.
Додамо
До цього Лукашенко заявив, що домовився з Путіним приймати щодо України певні заходи у відповідь на нібито розгортання там американських військових баз США.
Україна на це відповіла, що самопроголошений президент засвоїв шаблони російської пропагандистської риторики і просторікує про примарні американські бази і табори бойовиків в нашій країні, паралельно перетворюючи Білорусь в суцільну військову базу Росії.