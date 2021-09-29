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США поддерживают право Украины на самоопределение в области коллективной обороны, которое беспокоит Кремль

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. Страна-член НАТО, Соединенные Штаты, поддерживают Право Украины на собственный выбор в области коллективной обороны. Об этом пишет УНН со ссылкой на спикера Госдепартамента Неда Прайса.

Цитата

“Каждая страна имеет суверенное право определять свой собственный выбор коллективной обороны. Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины”, — написал Прайс в Twitter.

Детали

Таким образом представитель Госдепа прокомментировал недавнее сообщения украинского главы МИДа Дмитрия Кулебы. Тот заявил, что “красные линии” Путина ограничиваются территорией РФ.

“С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы”, — написал дипломат.

Контекст

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко неоднократно обсуждали тему якобы потенциального расширения НАТО на территорию Украины. “Президент Путин говорил, что это находится за чертой тех самых красных линий, о которых он неоднократно говорил ранее”, — сказал представитель Кремля.

Добавим

До этого Лукашенко заявил, что договорился с Путиным принимать в отношении Украины определенные меры в ответ на якобы развертывание там американских военных баз США.

Украина на это ответила, что самопровозглашенный президент усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики и разглагольствует о призрачных американских базах и лагерях боевиков в нашей стране, параллельно превращая Беларусь в сплошную военную базу России.

Украинские Национальные Новости

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