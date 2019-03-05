У NASA не змогли підтвердити зустріч заступника власного керівника та очільника Роскосмосу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У Національному управлінні США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) не змогли підтвердити інформацію про можливу зустрічі 14 березня гендиректора держкорпорації “Роскосмос” Дмитра Рогозіна і помічника керівника NASA Вільяма Герстенмайера. Про це повідомила в понеділок кореспонденту російського агентства ТАСС помічниця глави NASA зі зв’язків з громадськістю та пресою Беттіна Інклан, інформує УНН.
Раніше в понеділок керівник прес-служби Роскосмосу Володимир Устименко повідомив ТАСС, що найближча зустріч між гендиректором Роскосмоса і помічником керівника NASA може відбутися під час запуску нових членів екіпажу до Міжнародної космічної станції (МКС) 14 березня.
“Я можу підтвердити, що Герстенмайер буде перебувати 14 березня в Казахстані на запуску. У мене немає додаткових подробиць (про зустріч) на даний момент”, — зазначила вона, відповідаючи на прохання прокоментувати можливість зустрічі Рогозіна і Герстенмайера на космодромі Байконур.
Нагадуємо, керівник NASA не планує робочих візитів у РФ.