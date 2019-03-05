У NASA не змогли підтвердити зустріч заступника власного керівника та очільника Роскосмосу

Раніше в понеділок керівник прес-служби Роскосмосу Володимир Устименко повідомив ТАСС, що найближча зустріч між гендиректором Роскосмоса і помічником керівника NASA може відбутися під час запуску нових членів екіпажу до Міжнародної космічної станції (МКС) 14 березня.

“Я можу підтвердити, що Герстенмайер буде перебувати 14 березня в Казахстані на запуску. У мене немає додаткових подробиць (про зустріч) на даний момент”, — зазначила вона, відповідаючи на прохання прокоментувати можливість зустрічі Рогозіна і Герстенмайера на космодромі Байконур.

Нагадуємо, керівник NASA не планує робочих візитів у РФ.