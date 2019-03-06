У "Нафтогазі" зафіксували факти продажу промисловості призначеного населенню газу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Інформаційна система добового балансування газу зафіксувала факти продажу промисловості облгазами газу, призначеного для потреб населення. Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Я хочу сказати, що на нараді в регуляторі сьогодні, яку ініціював "Укртрансгаз", обговорювалося дуже цікаве питання. Система добового балансування газу показала факти того, що газ, який "Нафтогаз" передавав газзбутам, частково перепродавався на комерційні компанії”, - зазначив він.
На його думку, ця ситуація має стати приводом для детального розслідування відносно того, коли, яким чином і як часто це відбувалось.
Нагадаємо, український ринок газу вперше пройшов повний цикл в новому режимі добового балансування після запуску з початку березня - завершилась перша газова доба.