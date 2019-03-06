В "Нафтогазе" зафиксировали факты продажи промышленности предназначенного населению газа
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Информационная система суточной балансировки газа зафиксировала факты продажи промышленности облгазами газа, предназначенного для нужд населения. Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Я хочу сказать, что на совещании в регуляторе сегодня, которое инициировал "Укртрансгаз", обсуждался очень интересный вопрос. Система суточной балансировки газа показала факты того, что газ, который "Нафтогаз" передавал газсбытам, частично перепродавался на коммерческие компании", - отметил он.
По его мнению, эта ситуация должна стать поводом для детального расследования относительно того, когда, каким образом и как часто это происходило.
Напомним, украинский рынок газа впервые прошел полный цикл в новом режиме суточной балансировки после запуска с начала марта - завершились первые газовые сутки.