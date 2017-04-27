У "Нафтогазі" не очікують рішення Стокгольмського арбітражу у справі з "Газпромом" до кінця квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Винесення рішення в Стокгольмському арбітражі у справі НАК “Нафтогаз України” і російський ПАТ “Газпром” стосовно газового контракту від 2009 року цього тижня, тобто до кінця квітня, не планується. Про це повідомили УНН у прес-службі “Нафтогазу”.
“Ми підтверджуємо, що строки винесення рішення перенесено. І на цьому тижні ми їх не очікуємо (Стокгольмського арбітражу у справі "Нафтогазу“ й "Газпрому“ — ред.)”, — повідомили у прес-службі компанії, але не уточнили, на яку дату перенесено оголошення.
У “Нафтогазі” додали, що раніше планувалося, що рішення буде винесено 30 квітня.
Додамо, українські вимоги до "Газпрому" пов'язані з двома контрактами - на постачання і на транзит газу.
Нагадаємо, сума позивних вимог НАК "Нафтогаз України" до російського "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі становлять близько 50 млрд дол.
Також нагадаємо, "Газпром" збільшив суму позову до "Нафтогазу" до 37 млрд дол.
При цьому раніше у "Нафтогазі" повідомили, сума позивних вимог "Газпрому" до НАК у Стокгольмському арбітражі становить приблизно 50 млрд дол.