В "Нафтогазе" не ожидают решения Стокгольмского арбитража по делу с "Газпромом" до конца апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Вынесение решения в Стокгольмском арбитраже по делу НАК "Нафтогаз Украины" и российского ПАО "Газпром" по газовому контракту от 2009 года на этой неделе, то есть до конца апреля, не планируется. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".
"Мы подтверждаем, что сроки вынесения решения перенесено. И на этой неделе мы их не ожидаем (Стокгольмского арбитража по делу "Нафтогаза" и "Газпрома" - ред.) ", - сообщили в пресс-службе компании, но не уточнили, на какую дату перенесено вынесения решения.
В "Нафтогазе" добавили, что ранее планировалось, что решение будет вынесено 30 апреля.
Добавим, украинские требования к "Газпрому" связаны с двумя контрактами - на поставку и на транзит газа.
Напомним, сумма исковых требований НАК "Нафтогаз Украины" с российскому "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже составляет около 50 млрд долл.
Также напомним, "Газпром" увеличил сумму иска к "Нафтогазу" до 37 млрд долл.
При этом ранее в "Нафтогазе" сообщили, что сумма исковых требований "Газпрома" к НАК в Стокгольмском арбитраже составляет примерно 50 млрд долл.