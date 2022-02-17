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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

У НАБУ розповіли, де тепер їх БТРи

У НАБУ розповіли, де тепер їх БТРи

Київ • УНН

 • 47479 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Національне антикорупційне бюро віддало свої БТРи прикордонній службі, повідомляє УНН.

Цитата

“БТРи, які обліковувалися на балансі Національного бюро, передані до сфери управління Адміністрації Державної прикордонної служби України”, — повідомили в бюро у відповідь на запит УНН.

Раніше

У 2016 році директор НАБУ Артем Ситник заявляв, що БТРи потрібні детективам для роботи в небезпечних районах. Зокрема, на БТРах НАБУ проводило обшуки на “Артемсіль”.

Цікавий факт

Зауважимо, що обшуки в “Артемсіль” детективи-спецпризначенці проводили у лютому 2016 року, а вже у квітні того ж року заступником керівника цього державного підприємства став Володимир Угулава, “десантник” з команди Михайла Саакашвілі, майже однофамілець і, за деякими чутками, родич заступника директора НАБУ Гізо Углави, під керівництвом якого саме і проходили спецобшуки на БТРах.

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