У МЗС висловились про можливість призначення спецпредставника ЄС в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Рекомендації Європейського парламенту щодо призначення спецпредставника Євросоюзу по Україні наразі є предметом консультацій сторін. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Міністерстві закордонних справ України.
Так, у відповідь на запит щодо можливого запровадження посади спеціального представника ЄС по Україні в МЗС повідомили, що “згадане питання наразі є предметом консультацій”.
У міністерстві наголосили, що, за визначенням, спецпредставник ЄС має підтримувати діяльність Високого представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики у конфліктних регіонах та країнах, які становлять особливий інтерес для Євросоюзу.
У своєму запиті УНН також поцікавився у міністерства, кого у відомстві хотіли б бачити на зазначеній посаді.
“Інформуємо, що 28 лютого ц.р. делегація Європейського Союзу при ООН в Женеві повідомила про призначення з 1 березня 2019 року спеціальним представником ЄС з прав людини Емона Гілмора, колишнього віце-прем’єр-міністра та міністра закордонних справ Ірландії. У цьому контексті українська сторона має намір ближчим часом зустрітися з Гілмором для обговорення необхідності формування письмового звернення до РФ з вимогами звільнення незаконно захоплених українських громадян, підготовки окремої тематичної доповіді щодо українських політичних в’язнів у РФ, а також обговорення можливості організації його візиту в Україну”, — зазначили дипломати.
Нагадаємо, 13 березня Європейський парламент на пленарному засіданні рекомендував Раді, Комісії та Верховному представнику Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки призначити спецпредставника Євросоюзу по Україні.