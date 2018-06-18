У МЗС України висловили протест у зв’язку з обшуками та затриманнями кримських татар

"Триває дискримінація кримських татар. Знову обшуки, незаконні затримання в окупованому Криму. Висловлюємо протест РФ. Факти злочинів документуємо", - написала вона.

Раніше сьогодні у місті Старий Крим у тимчасово окупованому Росією Криму в понеділок кримського татарина та його доньку після обшуку відвезли до Сімферополя.



Нагадаємо, в підконтрольному Росії Центральному районному суді Сімферополя представник прокуратури пред'явив звинувачення п'ятьом учасникам мітингу за єдність України під стінами кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Підсудні Алі Асанов, Мустафа Дегерменджі, Арсен Юнусов, Ескендер Емірваліев і Ескендер Кантеміров звинувачуються російською владою за ч. 2 ст. 212 "Участь у масових заворушеннях".