У МЗС України розповіли про життя кота Амбассадора

КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Міністерстві закордонних справ підтвердили, що в їхній будівлі в Києві оселився кіт Амбассадор, однак акаунт у соціальній мережі для нього не створювали. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС Україна.