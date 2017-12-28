У МЗС України розповіли про життя кота Амбассадора
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Міністерстві закордонних справ підтвердили, що в їхній будівлі в Києві оселився кіт Амбассадор, однак акаунт у соціальній мережі для нього не створювали. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС Україна.
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"Кіт став несподіванкою", - описала появу мишолова заступник начальника управління інформації МЗС України Олена Ващенко.
За її словами, він прийшов до міністерства 21 грудня - напередодні Дня дипломатії.
Власний акаунт у Twitter в кота з'явився напередодні. За лічені години, на нього підписалися понад сотню користувачів.
При цьому у міністерстві сказали, що не створювали сторінку для кота.
У МЗС України повідомили, що кота годують і дозволяють йому виходити на вулицю, але мишей поки що не приносив. У дипвідомстві зазначили: готові переймати досвід британських колег.
Нагадаємо, українське міністерство взяло на роботу кота.