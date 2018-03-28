У МЗС України пояснили, чому договір про дружбу з РФ не можна продовжувати
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Дію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ не можна продовжувати, оскільки РФ брутально його порушила. На цьому наголосила заступник голови МЗС України Олена Зеркаль, передає УНН із посиланням на повідомлення МЗС у Twitter.
"Дію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ не можна продовжувати, оскільки РФ брутально його порушила, особливо, що стосується проведення виборів російського президента в окупованому Криму", - наголосила Зеркаль.
Також вона відзначила, що "висилка російських дипломатів - це жест, який вказує на те, що поведінка Кремля є неприйнятною. Аргументи, які надала Велика Британія, не залишили ні у кого ніяких сумнівів".
"В ЄС розглядають можливість внесення осіб РФ до "списку Магнітського" у зв'язку з порушенням норм міжнародного права. Це нова хвиля дипломатичного тиску на РФ, що пов'язана зі справою C.Скрипаля", - додала заступник голови МЗС України.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін анонсував, що зовнішньополітичне відомство підготувало пропозиції щодо денонсації Договору про дружбу, співпрацю і партнерство з Росією.
Як повідомляв УНН, у січні минулого року міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна денонсувала 35 українсько-російських документів, ще вісім мають бути денонсовані найближчим часом.