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У МЗС України пояснили, чому договір про дружбу з РФ не можна продовжувати

У МЗС України пояснили, чому договір про дружбу з РФ не можна продовжувати

Київ • УНН

 • 30882 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Дію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ не можна продовжувати, оскільки РФ брутально його порушила. На цьому наголосила заступник голови МЗС України Олена Зеркаль, передає УНН із посиланням на повідомлення МЗС у Twitter.

"Дію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ не можна продовжувати, оскільки РФ брутально його порушила, особливо, що стосується проведення виборів російського президента в окупованому Криму", - наголосила Зеркаль.

Також вона відзначила, що "висилка російських дипломатів - це жест, який вказує на те, що поведінка Кремля є неприйнятною. Аргументи, які надала Велика Британія, не залишили ні у кого ніяких сумнівів".

"В ЄС розглядають можливість внесення осіб РФ до "списку Магнітського" у зв'язку з порушенням норм міжнародного права. Це нова хвиля дипломатичного тиску на РФ, що пов'язана зі справою C.Скрипаля", - додала заступник голови МЗС України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін анонсував, що зовнішньополітичне відомство підготувало пропозиції щодо денонсації Договору про дружбу, співпрацю і партнерство з Росією.

Як повідомляв УНН, у січні минулого року міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна денонсувала 35 українсько-російських документів, ще вісім мають бути денонсовані найближчим часом.

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