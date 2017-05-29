У МЗС розповіли про очікування від завтрашньої "нормандської зустрічі"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України очікують від завтрашньої зустрічі заступників глав зовнішньополітичних відомств поштовху для майбутньої зустрічі керівників держав. Про це в ефірі "112 Україна" заявила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца, передає УНН.
“Нашу делегацію представлятиме Вадим Пристайко. Звичайно, головну увагу буде приділено питанням імплементації Мінських домовленостей. Ми розраховуємо на те, що буде поштовх для майбутньої зустрічі вже на рівні глав держав”, — сказала М.Беца.
Українська делегація, за словами М.Беци, поінформує учасників зустрічі про ескалацію на Донбасі з боку Росії і бойовиків.
“Говорити будуть про актуальну ситуацію в Україні, зобов’язання сторін і невизнання Російською Федерацією своїх зобов’язань”, — також повідомила речник МЗС.
Як повідомляв УНН, 30 травня в Берліні відбудеться зустріч заступників глав МЗС “нормандської четвірки”.