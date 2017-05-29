В МИД рассказали об ожиданиях от завтрашней "нормандской встречи"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины ожидают от завтрашней встречи заместителей глав внешнеполитических ведомств толчок для предстоящей встречи глав государств. Об этом в эфире "112 Украина" заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает УНН.
"Нашу делегацию будет представлять Вадим Пристайко. Конечно, основное внимание будет уделено вопросам имплементации Минских договоренностей. Мы рассчитываем на то, что будет толчок для предстоящей встречи уже на уровне глав государств ", - сказала М.Беца.
Украинская делегация, по словам М.Бецы, проинформирует участников встречи об эскалации на Донбассе со стороны России и боевиков.
"Говорить будут об актуальной ситуации в Украине, обязательства сторон и непризнание Российской Федерацией своих обязательств", - также сообщила представитель МИД.
Как сообщал УНН, 30 мая в Берлине состоится встреча заместителей глав МИД "нормандской четверки".