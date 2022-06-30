У МЗС росії викликали посла Британії через "хамські висловлювання" про путіна

Цитата

"30 червня в МЗС росії була викликана Посол Великобританії в Москві Дебора Броннерт. Їй був виражений рішучий протест у зв'язку з відверто хамськими висловлюваннями керівництва Великої Британії щодо росії, її лідера та офіційних представників органів влади, а також російського народу. Послу було вручено пам'ятну записку, в якій заявлено про неприйнятність образливої ​​риторики з боку представників владних структур Великої Британії", - йдеться у заяві.

Деталі

Російські "дипломати" стверджують, що позначили "неприпустимість практики тиражування за допомогою заяв офіційних осіб "Британії" свідомо хибної інформації, зокрема про нібито озвучені російською стороною "загрози застосування ядерної зброї".

Раніше

Днями прессекретар МЗС росії несподівано звинуватила владу Великої Британії у використанні "неіснуючих" російських ядерних загроз для відволікання британських громадян від внутрішніх проблем.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес припустив, що президент росії володимир путін "страждає комплексом неповноцінності" і "мачистським поглядом на світ". Він також висловив припущення про "божевілля" російського президента.

До цього британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що якби путін був жінкою, він не почав би "шалену, мачистську" війну в Україні, і назвав дії Путіна "ідеальним прикладом токсичної маскулінності".