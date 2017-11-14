У МЗС пояснили важливість оновленої резолюції про права людини в Криму

“Проект резолюції є логічним продовженням минулорічної резолюції Генасамблеї 71/205 щодо прав людини в окупованому Криму. Рішення щодо внесення нового документу зумовлене продовженням злочинної політики РФ у окупованому Криму. Змушені констатувати, що Росія не виконала жодного положення попередньої резолюції ГА ООН 71/205, нарощуючи репресії по відношенню до етнічних українців, кримських татар та інших осіб, які висловлюють незгоду з окупацією півострова. Незважаючи на численні звернення УВКПЛ, Росія відмовилась також надати доступ до території тимчасово окупованого Криму представникам ООН,” — йдеться в повідомленні.

Зокрема, цьогорічна резолюція, яка сьогодні пройшла затвердження у профільному Третьому комітеті ГА ООН, має на меті змусити Росію як державу-окупанта припинити грубі порушення прав та основних свобод людини.

Оновлений текст проект резолюції значною мірою підсилює вимоги міжнародного співтовариства до країни-окупанта:



По-перше, це підтримка України в питанні де-окупації Криму. Оголошена на цьогорічному 72-у засіданні ГА ООН ініціатива Президента щодо створення міжнародної групи друзів Криму отримає міцну основу зі схваленням резолюції.



По-друге, документ містить заклик до виконання проміжного рішення (Наказу) Міжнародного суду ООН у справі Україна проти РФ від 19 квітня 2017 року, яке досі не виконано Росією.



По-третє, доступ до півострова міжнародним моніторинговим місіям залишається закритим. Це питання має прямий вплив на щоденне життя жителів Криму, а відтак потребує негайного вирішення. Постійний прямий міжнародний моніторинг ситуації матиме ефект стримуючого фактору та контролюючого механізму за дотриманням РФ своїх обов’язків як окупаційної влади згідно з міжнародним гуманітарним правом. Резолюція є одним з елементів забезпечення тиску на РФ та відкриття Криму для міжнародного моніторингу.



Крім того, важливими елементами є також засудження незаконного застосування на тимчасово окупованій території України правової системи РФ, в т.ч. ретроактивного, а також експропріація власності, засудження автоматичного поширення російського громадянства на резидентів Криму, заборона призову до лав ЗС РФ, що прямо заборонено міжнародним гуманітарним правом.

У МЗС підкреслили, що наступним кроком стане розгляд проекту резолюції на пленарному засіданні ГА ООН у другій половині грудня 2017 року і головне — примушення Російської Федерації до її повного виконання. Закликаємо міжнародну спільноту об’єднатись навколо наших спільних цінностей та захистити жителів Криму від свавілля окупантів.

Нагадаємо, 14 листопада 2017 року Третій комітет 72-ї сесії ГА ООН схвалив проект резолюції “Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)”. Співавторами документа стали 42 країн з різних куточків світу, зокрема: Австралія, Австрія, Албанія, Бельгія, Болгарія, Гаїті, Грузія, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Кірібаті, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Маршалові острови, Мікронезія, Молдова, Нідерланди, Норвегія, Палау, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Сполучене Королівство, США, Туреччина, Україна, Фінляндія, Франція, ФРН, Хорватія, Чеська Республіка, Чорногорія, Швеція, Японія. Незважаючи на шалений тиск з боку Російської Федерації, “за” документ проголосували 71 держав, проти 25 і 77 утрималися під час голосування.