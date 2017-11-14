В МИД объяснили важность обновленной резолюции о правах человека в Крыму

"Проект резолюции является логическим продолжением прошлогодней резолюции Генассамблеи 71/205 по правам человека в оккупированном Крыму. Решение о внесении нового документа обусловлено продолжением преступной политики РФ в оккупированном Крыму. Вынуждены констатировать, что Россия не выполнила ни одного положения предыдущей резолюции ГА ООН 71/205, наращивая репрессии по отношению к этническим украинцам, крымским татарам и другим лицам, выражающим несогласие с оккупацией полуострова. Несмотря на многочисленные обращения УВКПЧ, Россия отказалась также предоставить доступ к территории временно оккупированного Крыма представителям ООН", - говорится в сообщении.

В частности, нынешняя резолюция имеет целью заставить Россию как государство-оккупанта прекратить грубые нарушения прав и основных свобод человека.

Обновленный текст проект резолюции в значительной степени усиливает требования международного сообщества к стране-оккупанта:



Во-первых, это поддержка Украины в вопросе де-оккупации Крыма. Объявленная на нынешнем семьдесят втором заседании ГА ООН инициатива Президента о создании международной группы друзей Крыму получит прочную основу с одобрением резолюции.



Во-вторых, документ содержит призыв к выполнению промежуточного решения (приказа) Международного суда ООН по делу Украины против РФ от 19 апреля 2017 года, которое до сих пор не выполнено Россией.



В-третьих, доступ к полуострову международным мониторинговым миссиям остается закрытым. Этот вопрос имеет прямое влияние на повседневную жизнь жителей Крыма, а потому требует немедленного решения. Постоянный прямой международный мониторинг ситуации будет иметь эффект сдерживающего фактора и контролирующего механизма за соблюдением РФ своих обязанностей как оккупационной власти в соответствии с международным гуманитарным правом. Резолюция является одним из элементов обеспечения давления на РФ и открытия Крыму для международного мониторинга.



Кроме того, важными элементами являются также осуждение незаконного применения на временно оккупированной территории Украины правовой системы РФ, в т.ч. ретроактивного, а также экспроприация собственности, осуждения автоматического распространения российского гражданства на резидентов Крыму, запрет призыва в ряды ВС РФ, что прямо запрещено международным гуманитарным правом.

В МИД подчеркнули, что следующим шагом станет рассмотрение проекта резолюции на пленарном заседании ГА ООН во второй половине декабря 2017 года и главное - принуждение Российской Федерации до ее полного выполнения. Призываем международное сообщество объединиться вокруг общих ценностей и защитить жителей Крыма от произвола оккупантов.

Напомним, 14 ноября 2017 Третий комитет 72-й сессии ГА ООН одобрил проект резолюции "Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и г.. Севастополь (Украина)". Соавторами документа стали 42 стран из разных уголков мира, в том числе: Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Гаити, Грузия, Дания, Эстония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кирибати, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Маршалловы острова, Микронезия, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Палау, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, ФРГ, Хорватия, Чешская Республика, Черногория, Швеция, Япония. Несмотря на огромное давление со стороны Российской Федерации, "за" документ проголосовали 71 государство, против 25 и 77 воздержались при голосовании.