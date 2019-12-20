У МЗС пояснили, що означає інкорпорувати формулу Штайнмайєра в українське законодавство

“Формула Штайнмайєра — це механізм введення в дію закону України про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей. Мова йде про внесення змін до самого закону, який ви продовжили 12 грудня. Мова не йде про те, що ми маємо взяти формулу Штайнмайєра... а зробити це так, щоб прописати можливість реалізації самого формулювання, коли починає діяти особливий статус і коли починає діяти закон, який ми впроваджуємо, саму схему прописати в самому законі. Це так само буде обговорюватись і ви як народні депутати будете причетні до його опрацювання”, — сказав Боднар, відповідаючи на питання про те, що означає інкорпорувати “формулу Штайнмайєра” в українське законодавство.

Він пояснив, що сама “формула Штайнмайєра” передбачає введення в дію закону про особливий статус після виборів.

“Це має бути прописано в самому законі, тексті закону. Тобто має бути окремий закон про зміну до існуючого закону, як прописується формулюванням про те, коли починає діяти цей закон після проведення виборів. Зміни до закону — це і є шлях до втілення (формули Штайнмайєра — ред.) в українське законодавство. Обговорюватиметься воно у Верховній Раді і прийматиметься у Верховній раді. МЗС зі свого боку буде просто залучений до опрацювання технічної частини втілення цієї домовленості в текст”, — заявив заступник міністра.

Нагадаємо, 12 грудня Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому законопроект, який продовжує дію закону про “особливий статус” Донбасу на рік.