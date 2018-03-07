У МЗС повідомили, що запланували розмову з Угорщиною щодо їхнього посла
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України планує розмову з зі своїми колегами з Угорщини щодо перевищень повноважень їхнього посла на території України. Про це сьогодні сказала в ефірі “5 каналу” заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, передає УНН.
“Насправді, в нас це все заплановано з розмовами з угорцями щодо того, що він (посол Угорщини в Україні — ред.) перевищує свої повноваження в Україні”, — сказала Зеркаль, коментуючи заяву посла Угорщини в Україні стосовно автономії Закарпаття.
Як раніше повідомляв УНН, двом полякам склали повідомлення про підозру в підпалі угорського товариства в Ужгороді.