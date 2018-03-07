В МИД сообщили, что запланировали разговор с Венгрией относительно их посла
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины планирует разговор с со своими коллегами из Венгрии относительно превышения полномочий их посла на территории Украины. Об этом сегодня сказала в эфире "5 канала" заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает УНН.
"На самом деле, у нас это все запланировано с разговорами с венграми о том, что он (посол Венгрии в Украине - ред.) превышает свои полномочия в Украине", - сказала Зеркаль, комментируя заявление посла Венгрии в Украине относительно автономии Закарпатья.
Как ранее сообщал УНН, двум полякам составили уведомление о подозрении в поджоге венгерского общества в Ужгороде.