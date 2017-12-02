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У МЗС перевіряють інформацію про загиблого в Шрі-Ланці українця

Київ • УНН

 • 13809 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України перевіряють інформацію про загиблого внаслідок шторму в Шрі-Ланці українця. Про це УНН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"Ми перевіряємо інформацію, дано доручення консулу України в Індії. Інформацію уточнюємо, коли отримаємо - повідомимо", - сказав В.Кирилич.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що внаслідок шторму "Окхі" в Шрі-Ланці загинуло 26 людей, серед яких один українець.

Зазначалось, що українця під час повені змило водою неподалік від популярного серед туристів міста Галле.

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