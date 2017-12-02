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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 6828 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 19585 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 99679 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109876 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130394 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106480 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108113 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113217 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117421 просмотра

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В МИД проверяют информацию о погибшем в Шри-Ланке украинце

В МИД проверяют информацию о погибшем в Шри-Ланке украинце

Киев  •  УНН

 • 13806 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины проверяют информацию о погибшем в результате шторма в Шри-Ланке украинском. Об этом УНН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Мы проверяем информацию, дано поручение консулу Украины в Индии. Информацию уточняем, когда получим - сообщим", - сказал В.Кирилич.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в результате шторма "Окхи" в Шри-Ланке погибли 26 человек, среди которых один украинец.

Отмечалось, что украинца во время наводнения смыло водой неподалеку от популярного среди туристов города Галле.

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