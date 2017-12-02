В МИД проверяют информацию о погибшем в Шри-Ланке украинце
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины проверяют информацию о погибшем в результате шторма в Шри-Ланке украинском. Об этом УНН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
"Мы проверяем информацию, дано поручение консулу Украины в Индии. Информацию уточняем, когда получим - сообщим", - сказал В.Кирилич.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в результате шторма "Окхи" в Шри-Ланке погибли 26 человек, среди которых один украинец.
Отмечалось, что украинца во время наводнения смыло водой неподалеку от популярного среди туристов города Галле.