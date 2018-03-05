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У МЗС не виключають можливості запровадження зони вільної торгівлі із США

У МЗС не виключають можливості запровадження зони вільної торгівлі із США

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. У торгово-економічній співпраці США і України є великий потенціал і одна з можливостей – введення зони вільної торгівлі. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні, передає УНН.

"Ми впевнені в надзвичайному потенціалі для розвитку нашої торгівельно-експортної співпраці, і одна з можливостей – запровадження зони вільної торгівлі з США", - сказав Клімкін.

Раніше міністр закордонних справ України заявив, що рішення США про введення мита на імпорт сталі та алюмінію не було несподіванкою. 

За його словами, "для нас це не є сюрпризом, оскільки ми розуміли, що адміністрація США вивчає це питання протягом довгого часу. Ми наполягаємо на конструктивному діалозі з адміністрацією США і ведемо його".

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