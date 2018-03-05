У МЗС не виключають можливості запровадження зони вільної торгівлі із США

"Ми впевнені в надзвичайному потенціалі для розвитку нашої торгівельно-експортної співпраці, і одна з можливостей – запровадження зони вільної торгівлі з США", - сказав Клімкін.

Раніше міністр закордонних справ України заявив, що рішення США про введення мита на імпорт сталі та алюмінію не було несподіванкою.

За його словами, "для нас це не є сюрпризом, оскільки ми розуміли, що адміністрація США вивчає це питання протягом довгого часу. Ми наполягаємо на конструктивному діалозі з адміністрацією США і ведемо його".