У МЗС не виключають можливості запровадження зони вільної торгівлі із США
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У торгово-економічній співпраці США і України є великий потенціал і одна з можливостей – введення зони вільної торгівлі. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні, передає УНН.
"Ми впевнені в надзвичайному потенціалі для розвитку нашої торгівельно-експортної співпраці, і одна з можливостей – запровадження зони вільної торгівлі з США", - сказав Клімкін.
Раніше міністр закордонних справ України заявив, що рішення США про введення мита на імпорт сталі та алюмінію не було несподіванкою.
За його словами, "для нас це не є сюрпризом, оскільки ми розуміли, що адміністрація США вивчає це питання протягом довгого часу. Ми наполягаємо на конструктивному діалозі з адміністрацією США і ведемо його".