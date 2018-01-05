У МЗС допоможуть рідним відвідати постраждалу в ДТП у США українську модель
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У МЗС опрацьовують питання щодо надання допомоги рідним у візиті до місця госпіталізації постраждалих внаслідок ДТП в Лос-Анджелесі української моделі Єлизавети Кузьменко та її подруги Наталії Кордан. Про це УНН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Василь Кирилич.
“Постраждалі внаслідок ДТП в Лос-Анджелесі громадяни України перебувають у місцевій лікарні. Опрацьовується питання щодо надання допомоги рідним у їх візиті до місця госпіталізації потерпілих”, — зазначив він.
Також за словами представника Департаменту консульської служби МЗС, наразі консул підтримує контакт з лікарями зазначеної лікарні.
Нагадаємо, українська модель Єлизавета Кузьменко та її подруга фотограф Наталія Кордан були госпіталізовані з важкими травмами після аварії у Лос-Анджелесі.