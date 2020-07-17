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У МЗС анонсували "цікаві зміни" для українських туристів в Єгипті

Київ • УНН

 • 26486 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Українські туристи в Єгипті можуть очікувати розширення списку україномовних каналів у єгипетських готелях, присутність української мови в аудіо-гідах в єгипетських музеях, а також дублювання написів на інформаційних вказівниках українською мовою. Про це інформує пресслужба Міністерства закордонних справ України, передає УНН.

"Українські туристи в Єгипті можуть очікувати на цікаві зміни, а саме:

- розширення списку україномовних каналів у єгипетських готелях;

- присутність української мови в аудіо-гідах в єгипетських музеях ;

- дублювання написів на інформаційних вказівниках українською мовою", - інформують в МЗС.

Крім того, за даними дипломатів, можна очікувати розширення можливостей стажування в Єгипті українських студентів, які навчаються на спеціальностях, пов’язаних з туризмом.

Також планується укладення двох Меморандумів у галузі туризму та культурної спадщини.

Як зазначили в Міністерстві, нововведення стали результатом вчорашньої зустрічі заступника міністра закордонних справ Василя Боднара з міністром туризму та старожитностей Єгипту.

Нагадаємо, під час вчорашньої розмови сторони обговорили, серед іншого, відновлення туристичної діяльності.

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