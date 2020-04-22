У М'янмі вбили співробітника ВООЗ, який займався доставкою зразків на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) був убитий у М'янмі під час збору зразків для моніторингу за ситуацією з COVID-19 у регіоні. Про це повідомляє представництво ООН у М'янмі, передає УНН.
"Організація Об'єднаних Націй з глибокою скорботою підтверджує, що пан Пьяє Соун Він Маунг, співробітник (водій) Всесвітньої організації охорони здоров'я, помер після того, як був поранений в результаті інциденту в області безпеки в селищі Мінб'я у штаті Ракхайн ввечері у понеділок, 20 квітня 2020 року. Колега ВООЗ їхав у маркованому автомобілі ООН з Сіттве в Янгон, займаючись перевезенням зразків для моніторингу за COVID-19", - йдеться у повідомленні.
У ВООЗ відзначили, що Організація Об'єднаних Націй запросила додаткову інформацію про обставини цього інциденту.
У той же час, згідно з інформацією ряду ЗМІ, зокрема BBC, повідомляється, що водій потрапив під обстріл на тлі загострення бойових дій між збройними силами країни і озброєним етнічним угрупованням "Армія порятунку рохінджа Аракана", яке спостерігалося в регіоні в останні кілька тижнів.
Як повідомлялося в УНН, раніше стало відомо, що у двох співробітників Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) виявили коронавірус.