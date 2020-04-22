У М'янмі вбили співробітника ВООЗ, який займався доставкою зразків на COVID-19

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) був убитий у М'янмі під час збору зразків для моніторингу за ситуацією з COVID-19 у регіоні. Про це повідомляє представництво ООН у М'янмі, передає УНН.