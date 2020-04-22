В Мьянме убили сотрудника ВОЗ, который занимался доставкой образцов на COVID-19

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) был убит в Мьянме во время сбора образцов для мониторинга за ситуацией с COVID-19 в регионе. Об этом сообщает представительство ООН в Мьянме, передает УНН.