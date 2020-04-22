В Мьянме убили сотрудника ВОЗ, который занимался доставкой образцов на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) был убит в Мьянме во время сбора образцов для мониторинга за ситуацией с COVID-19 в регионе. Об этом сообщает представительство ООН в Мьянме, передает УНН.
"Организация Объединенных Наций с глубокой скорбью подтверждает, что господин Пьяе Соун Вин Маунг, сотрудник (водитель) Всемирной организации здравоохранения, умер после того, как был ранен в результате инцидента в области безопасности в поселке Минбья в штате Ракхайн вечером в понедельник, 20 апреля 2020 года. Коллега ВОЗ ехал в маркированном автомобиле ООН из Ситтве в Янгон, занимаясь перевозкой образцов для мониторинга COVID-19", - говорится в сообщении.
В ВОЗ отметили, что Организация Объединенных Наций запросила дополнительную информацию об обстоятельствах этого инцидента.
В то же время, согласно информации ряда СМИ, в частности BBC, сообщается, что водитель попал под обстрел на фоне обострения боевых действий между вооруженными силами страны и вооруженным этническими группировками "Армия спасения рохинджа Аракана", которое наблюдалось в регионе в последние несколько недель.
Как сообщалось в УНН, ранее стало известно, что у двух сотрудников Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обнаружили коронавирус.