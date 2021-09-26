У М'янмі на протест проти хунти вийшли буддистські монахи

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“Ті монахи, що люблять істину, стоять на боці народу”, — заявив один з учасників цього заходу агентству AFP. Інший учасник протесту пояснив журналістам, що монахи зважилися вийти на вулиці, знаючи, що в монастирях вони більше не знаходяться в безпеці. “Нас в будь-який момент можуть застрелити або кинути до в’язниці”, — підкреслив він.

Військовий переворот у М’янмі

Масові протести у М’янмі тривають з початку лютого після того, як 1 лютого військові країни відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М’їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.