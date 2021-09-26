В Мьянме на протест против хунты вышли буддистские монахи

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Десятки буддийских монахов в Мьянме в субботу, 25 сентября, вышли на протест против военной хунты, захватившей власть в стране. Облачившись в красную кашаю (традиционная одежда буддистских монахов), они устроили шествие по улицам города Мандалай, требуя освобождения политических заключенных, передает УНН со ссылкой на DW.

Цитата "Те монахи, которые любят истину, стоят на стороне народа", - заявил один из участников этого мероприятия агентству AFP. Другой участник протеста пояснил журналистам, что монахи, которые решились выйти на улицы, знают, что в монастырях они больше не находятся в безопасности. "Нас в любой момент могут застрелить или бросить в тюрьму", - подчеркнул он. Военный переворот в Мьянме Массовые протесты в Мьянме продолжаются с начала февраля после того, как 1 февраля военные страны отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года. Аун Сан Су Чжи и президент страны Вин Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными. В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков. По данным ООН, с начала протестов против хунты в Мьянме более 1100 человек погибли от рук разгоняют эти акции силовиков. Более 8400 человек были заключены под стражу.