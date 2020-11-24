У МВС за добу виявили майже 400 нових випадків захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У системі органів МВС за добу зафіксовано 397 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, найбільше нових випадків — у Києві. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
“За добу 397 нових випадків серед правоохоронців. Найбільшу кількість хворих на COVID-19 зареєстровано у Миколаївській області (+19), у Дніпропетровській області (+18) та у місті Києві (+66)”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що з початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіло 20 511 працівників МВС, одужало — 19 539, померло — 58.
Додається, що упродовж минулого тижня на COVID-19 захворіло 2686 працівників МВС.
Нагадаємо, 12 287 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 листопада 2020 року. За весь час пандемії в Україні захворіло — 647 976 осіб, одужало — 299 358 осіб та зафіксовано 11 263 летальних випадків.