У МВС за добу виявили майже 400 нових випадків захворювання на COVID-19

“За добу 397 нових випадків серед правоохоронців. Найбільшу кількість хворих на COVID-19 зареєстровано у Миколаївській області (+19), у Дніпропетровській області (+18) та у місті Києві (+66)”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що з початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіло 20 511 працівників МВС, одужало — 19 539, померло — 58.

Додається, що упродовж минулого тижня на COVID-19 захворіло 2686 працівників МВС.

Нагадаємо, 12 287 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 листопада 2020 року. За весь час пандемії в Україні захворіло — 647 976 осіб, одужало — 299 358 осіб та зафіксовано 11 263 летальних випадків.