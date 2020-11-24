В МВД за сутки обнаружили почти 400 новых случаев заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В системе органов МВД за сутки зафиксировано 397 случаев коронавирусной болезни COVID-19, больше всего новых случаев — в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
“За сутки 397 новых случаев среди правоохранителей. Наибольшее количество больных COVID-19 зарегистрировано в Николаевской области (19), в Днепропетровской области (+18) и в Киеве (+66)”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что с начала пандемии на коронавирусной болезни заболело 20 511 сотрудников МВД, выздоровели — 19 539, умерло — 58.
Добавляется, что в течение прошлой недели на COVID-19 заболело 2686 сотрудников МВД.
Напомним, 12 287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 ноября 2020 года. За все время пандемии в Украине заболело — 647 976 человек, выписаны — 299 358 человек и зафиксировано 11 263 летальных случаев.