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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
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В МВД за сутки обнаружили почти 400 новых случаев заболевания COVID-19

В МВД за сутки обнаружили почти 400 новых случаев заболевания COVID-19

Киев  •  УНН

 • 9831 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В системе органов МВД за сутки зафиксировано 397 случаев коронавирусной болезни COVID-19, больше всего новых случаев — в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

“За сутки 397 новых случаев среди правоохранителей. Наибольшее количество больных COVID-19 зарегистрировано в Николаевской области (19), в Днепропетровской области (+18) и в Киеве (+66)”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что с начала пандемии на коронавирусной болезни заболело 20 511 сотрудников МВД, выздоровели — 19 539, умерло — 58.

Добавляется, что в течение прошлой недели на COVID-19 заболело 2686 сотрудников МВД.

Напомним, 12 287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 ноября 2020 года. За все время пандемии в Украине заболело — 647 976 человек, выписаны — 299 358 человек и зафиксировано 11 263 летальных случаев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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