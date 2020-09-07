У МВС уже майже 2 тис. співробітників захворіли на COVID-19

"Так, ми отримали 2,6 млрд грн на доплати, увага, 87 тис. співробітників МВС. З них 67 тис. поліцейських, інші 20 тис. це співробітники Національної гвардії, прикордонна служба. Це все ті, хто безпосередньо працював на вулицях, виїжджав на місця правопорушень, які працювали з громадянами і мали підвищену ймовірність захворіти коронавірусом. У нас на сьогодні з 345 тис. співробітників МВС вже майже 2 тис. захворіли коронавірусом. Це в 2 рази більше, ніж є в середньому по країні", - сказав Антон Геращенко.

Він зазначив, що поліцейські отримували доплату в 50% і грошей вистачило на період з квітня по червень.

Нагадаємо, в липні патрульні поліції отримали надбавки до зарплати.