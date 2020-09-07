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У МВС уже майже 2 тис. співробітників захворіли на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Майже 2 тис. співробітників Міністерства внутрішніх справ вже захворіли COVID-19. Про це сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

У МВС уже майже 2 тис. співробітників захворіли на COVID-19

"Так, ми отримали 2,6 млрд грн на доплати, увага, 87 тис. співробітників МВС. З них 67 тис. поліцейських, інші 20 тис. це співробітники Національної гвардії, прикордонна служба. Це все ті, хто безпосередньо працював на вулицях, виїжджав на місця правопорушень, які працювали з громадянами і мали підвищену ймовірність захворіти коронавірусом. У нас на сьогодні з 345 тис. співробітників МВС вже майже 2 тис. захворіли коронавірусом. Це в 2 рази більше, ніж є в середньому по країні", - сказав Антон Геращенко.

Він зазначив, що поліцейські отримували доплату в 50% і грошей вистачило на період з квітня по червень.

Нагадаємо, в липні патрульні поліції отримали надбавки до зарплати.

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