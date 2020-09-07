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В МВД уже почти 2 тыс. сотрудников заболели COVID-19

Киев • УНН

 • 11979 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Почти 2 тыс. сотрудников Министерства внутренних дел уже заболели COVID-19. Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

В МВД уже почти 2 тыс. сотрудников заболели COVID-19

“Да, мы получили 2,6 млрд грн на доплаты, внимание, 87 тыс. сотрудникам МВД. Из них 67 тыс. полицейских, остальные 20 тыс. это сотрудники Национальной гвардии, пограничная служба. Это все те, кто непосредственно работал на улицах, выезжал на места правонарушений, которые работали с гражданами и имели повышенную вероятность заболеть коронавирусом. У нас на сегодняшний день из 345 тыс. сотрудников МВД уже почти 2 тыс. заболели коронавирусом. Это в 2 раза больше, чем есть в среднем по стране”, - сказал Антон Геращенко.

Он отметил, что полицейские получали доплату в 50% и денег хватило на период с апреля по июнь.

Напомним, в июле патрульные полиции получили надбавки к зарплате.

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