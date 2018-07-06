У МВС пропонують почати деокупацію Донбасу з Горлівки і Новоазовського району
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Міністерство внутрішніх справ пропонує розпочати поетапну деокупацію Донбасу з Горлівки та Новоазовського району. Про це під час науково-практичного семінару "Стратегія відновлення цілісності України" заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко, передає УНН.
Варченко вважає, що необхідно “повернути перемогу на порядок денний”, а для цього необхідно ввести на Донбас повноцінну миротворчу місію ООН.
“Звільняємо ці райони, виходячи з потужностей ООНівської місії. 3000 осіб вистачить, щоб зайти в ці регіони”, — заявив Варченко.
Разом з тим він зазначив, що звільнити ці регіони можна лише тоді, коли буде остаточно прийнята рішення про повне звільнення України. Звільнення Горлівки та Новоазовського району можливе лише в комплексі заходів зі звільнення України.
“Тільки тоді, коли буде підписана угода про деокупацію України, тоді ми можемо піти на ці кроки”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, голова МВС Арсен Аваков обговорив план деокупації Донбасу з представниками Атлантичної ради.