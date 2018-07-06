У МВС пропонують почати деокупацію Донбасу з Горлівки і Новоазовського району

Варченко вважає, що необхідно “повернути перемогу на порядок денний”, а для цього необхідно ввести на Донбас повноцінну миротворчу місію ООН.

“Звільняємо ці райони, виходячи з потужностей ООНівської місії. 3000 осіб вистачить, щоб зайти в ці регіони”, — заявив Варченко.

Разом з тим він зазначив, що звільнити ці регіони можна лише тоді, коли буде остаточно прийнята рішення про повне звільнення України. Звільнення Горлівки та Новоазовського району можливе лише в комплексі заходів зі звільнення України.

“Тільки тоді, коли буде підписана угода про деокупацію України, тоді ми можемо піти на ці кроки”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, голова МВС Арсен Аваков обговорив план деокупації Донбасу з представниками Атлантичної ради.