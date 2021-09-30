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У МВС повідомили основні напрямки діяльності та контакти Офісу захисту бізнесу

Київ • УНН

 • 21316 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. У МВС запрацював Офіс захисту бізнесу, головна мета якого мінімізувати тиск на бізнес і ризики рейдерських атак та створити адекватні й дієві інструменти захисту. Про це йдеться на сайті міністерства, повідомляє УНН.

Цитата:

“Що сьогодні заважає інвестувати в Україну? Відповідь на питання досить проста. Корупція, бюрократизованість, незахищеність власності, рейдерство, нерівність всіх перед Законом — все це серйозні ризик-фактори для бізнесу.

Держава зацікавлена в тому, аби звести до мінімуму подібні негативні явища, захистити як українського бізнесмена, так і іноземного інвестора та його власність.

Тому ефективний захист бізнесу — це про наше сьогодення і майбутнє, це запорука зміцнення економічного потенціалу України, а потужна, розвинена економіка — це успішна країна!

Держава має докласти максимум зусиль, аби мінімізувати тиск на бізнес і ризики рейдерських атак та створити адекватні й дієві інструменти захисту. Саме тому сьогодні ми запускаємо додатковий механізм оперативного захисту — відкриваємо консультативно-дорадчий орган — Офіс захисту бізнесу при Міністерстві внутрішніх справ України, де кожен підприємець і інвестор зможе отримати необхідну допомогу та ефективно захистити свої права”, — йдеться в інформації про Офіс.

Додамо

Глобальною метою визначено прагнення зробити бізнес-середовище в Україні максимально захищеним та привабливим для інвесторів! Як українських, так і закордонних.

Конкретними напрямками роботи Офісу захисту бізнесу будуть:

По-перше, протидія рейдерству;

По-друге, боротьба з корупцією та зловживаннями стосовно бізнесу в структурах МВС;

По-третє, детінізація ринку тютюну, спирту та палива (наразі держава щорічно недоотримує десятки мільярдів гривень);

По-четверте, це допомога Державній митній службі та іншим правоохоронним органам в боротьбі з контрабандою (український бюджет недоотримує, за різними оцінками, від 100 до 150 мільярдів гривень щорічно);

По-п’яте, це питання боротьби з контрафактною продукцією, порушенням авторських прав та підробкою торгівельних марок.

В полі зору та реагування Офісу захисту бізнесу будуть і інші питання порушення прав підприємців правоохоронцями в структурах МВС — Національній поліції, Державній службі з надзвичайних ситуацій, Державній міграційній службі.

Керівником Офісу захисту бізнесу визначено радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка.

Контактні телефони Офісу захисту бізнесу: (099) 396-63-60; (044) 254-90-82

Email — [email protected]

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