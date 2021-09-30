В МВД сообщили основные направления деятельности и контакты Офиса защиты бизнеса

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"Что сегодня мешает инвестировать в Украину? Ответ на вопрос достаточно прост. Коррупция, бюрократизированность, незащищенность собственности, рейдерство, неравенство всех перед законом - все это серьезные факторы риска для бизнеса.

Государство заинтересовано в том, чтобы свести к минимуму подобные негативные явления, защитить как украинского бизнесмена, так и иностранного инвестора и его собственность.

Поэтому эффективная защита бизнеса - это о нашем настоящем и будущем, это залог укрепления экономического потенциала Украины, а мощная, развитая экономика - это успешная страна!

Государство должно приложить максимум усилий, чтобы минимизировать давление на бизнес и риски рейдерских атак и создать адекватные и действенные инструменты защиты. Именно поэтому сегодня мы запускаем дополнительный механизм оперативной защиты - открываем консультативно-совещательный орган - Офис защиты бизнеса при Министерстве внутренних дел Украины, где каждый предприниматель и инвестор сможет получить необходимую помощь и эффективно защитить свои права", - говорится в информации об Офисе.

Добавим

Глобальной целью определены стремление сделать бизнес-среду в Украине максимально защищенной и привлекательной для инвесторов! Как украинских, так и зарубежных.

Конкретными направлениями работы Офиса защиты бизнеса будут:

Во-первых, противодействие рейдерству;

Во-вторых, борьба с коррупцией и злоупотреблениями в отношении бизнеса в структурах МВД;

В-третьих, детенизация рынка табака, спирта и топлива (сейчас государство ежегодно недополучает десятки миллиардов гривен);

В-четвертых, это помощь Государственной таможенной службе и другим правоохранительным органам в борьбе с контрабандой (украинский бюджет недополучает, по разным оценкам, от 100 до 150 млрд гривен ежегодно);

В-пятых, это вопрос борьбы с контрафактной продукцией, нарушением авторских прав и подделкой торговых марок.

В поле зрения и реагирования Офиса защиты бизнеса будут и другие вопросы нарушения прав предпринимателей правоохранителями в структурах МВД - Национальной полиции, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, Государственной миграционной службе.

Руководителем Офиса защиты бизнеса определено советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

Контактные телефоны Офиса защиты бизнеса: (099) 396-63-60; (044) 254-90-82

Email - [email protected]