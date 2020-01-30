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У МОЗ запропонували підвищення штрафів за неякісні ліки

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Міністерство охорони здоров’я опублікувало для обговорення законопроект про посилення контролю за якістю ліків, який передбачає підвищення сум штрафів за відпуск неякісних ліків, продаж лікарських засобів без рецепта лікаря у заборонених законодавством випадках. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОЗ.

У МОЗ запропонували підвищення штрафів за неякісні ліки

"Проект ЗУ "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення" передбачає підвищення розмірів штрафів, зокрема за відпуск неякісних лікарських засобів, продаж лікарських засобів без рецепта лікаря у заборонених законодавством випадках, недотримання умов зберігання лікарських засобів", - йдеться в повідомленні.

Передбачається посилення санкцій, що передбачені у статтях 424, 167, 1681, 18810 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за:

  • відпуск неякісних лікарських засобів, які не відповідають вимогам державних стандартів;
  • продаж лікарських засобів без рецепта лікаря у заборонених законодавством випадках;
  • недотримання умов зберігання лікарських засобів;
  • невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів.

Так, за ст. 424 КУпАП за продаж лікарських засобів без рецепта у заборонених законодавством випадках пропонується замінити суму штрафу "від шести до двадцяти п’яти" на "від ста до п’ятисот" неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За повторний продаж протягом року замість "від двадцяти п'яти до сімдесяти" замінити на "від п’ятисот до семисот" неоподатковуваних мінімумів.

За ст. 167 КУпАП за випуск і реалізацію продукції, яка не відповідає вимогам стандартів, пропонується замінити суму штрафу з "від двадцяти до ста" на "від трьохсот до восьмисот" неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За ст. 1681 КУпАП через виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил пропонується збільшити суму штрафу "від одного до вісімнадцяти" на "від ста до п’ятисот" неоподатковуваних мінімумів.

За ст. 18810 КУпАП через невиконання законних вимог посадових осіб органів державного контролю якості лікарських засобів замінити суму штрафу з "від десяти до двадцяти" на "від двохсот до п’ятисот" неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, Верховна Рада попередньо внесла зміни до законодавства щодо доступності ліків.

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