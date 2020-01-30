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В Минздраве предложили повышение штрафов за некачественные лекарства

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 января. УНН. Министерство здравоохранения опубликовало для обсуждения законопроект об усилении контроля за качеством лекарств, предусматривающий повышение сумм штрафов за отпуск некачественных лекарств, продажу лекарственных средств без рецепта врача в запрещенных законодательством случаях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Минздраве предложили повышение штрафов за некачественные лекарства

"Проект ЗУ "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях" предусматривает повышение размеров штрафов, в частности за отпуск некачественных лекарственных средств, продажу лекарственных средств без рецепта врача в запрещенных законодательством случаях, несоблюдение условий хранения лекарственных средств", - говорится в сообщении.

Предусматривается усиление санкций, предусмотренных в статьях 424, 167, 1681, 18810 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за:

  • отпуск некачественных лекарственных средств, не соответствующих требованиям государственных стандартов;
  • продажу лекарственных средств без рецепта врача в запрещенных законодательством случаях;
  • несоблюдение условий хранения лекарственных средств;
  • невыполнение законных требований должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере контроля качества и безопасности лекарственных средств.

Так, по ст. 424 КУоАП за продажу лекарственных средств без рецепта в запрещенных законодательством случаях предлагается заменить сумму штрафа "от шести до двадцати пяти" на "от ста до пятисот" необлагаемых минимумов доходов граждан. За повторную продажу в течение года вместо "от двадцати пяти до семидесяти" заменить "от пятисот до семисот" необлагаемых минимумов.

По ст. 167 КУоАП за выпуск и реализацию продукции, не соответствующей требованиям стандартов, предлагается заменить сумму штрафа с "от двадцати до ста" на "от трехсот до восьмисот" необлагаемых минимумов доходов граждан.

По ст. 1681 КоАП за выполнение работ, оказание услуг гражданам-потребителям, не отвечающих требованиям стандартов, норм и правил предлагается увеличить сумму штрафа "от одного до восемнадцати" на "от ста до пятисот" необлагаемых минимумов.

По ст. 18810 КУоАП за невыполнение законных требований должностных лиц органов государственного контроля качества лекарственных средств заменить сумму штрафа с "от десяти до двадцати" на "от двухсот до пятисот" необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, Верховная Рада предварительно внесла изменения в законодательство относительно доступности лекарств.

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