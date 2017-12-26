У МОЗ розповіли, коли представлять стратегію біологічної безпеки та захисту
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Міністерство охорони здоров’я України планує представити Стратегію біологічної безпеки та біологічного захисту до 2020 року у першому кварталі 2018 року, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби МОЗ.
“МОЗ, Міноборони, МВС, СБУ, МЗС, Мінфіном, Мінагрополітики, Мінекології та Міносвіти співпрацюватимуть щодо створення нової системи біологічної безпеки в Україні”, — зазначили у відомстві.
У МОЗ поінформували, що відновила роботу Комісія з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО.
“21 грудня пройшло перше засідання Комісії, яка надалі збиратиметься раз на квартал. На наступному засіданні Комісії МОЗ представить Стратегію біологічної безпеки та біологічного захисту на період до 2020 року”, — розповіли у прес-службі міністерства.
Як зауважили у відомстві, МОЗ зосередить увагу на питаннях протидії біотероризму, підтримки системи біологічної безпеки при роботі з патогенними біологічними агентами, забезпечення санітарної охорони території, міжвідомчої координації, наукового супроводу діяльності з питань біологічної безпеки.
Нагадаємо, 15 грудня в чинності наказ Міністерства охорони здоров'я щодо запровадження нової системи застосування примусових заходів медичного характеру.