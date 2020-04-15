У МОЗ повідомили, скільки в Україні ПЛР-тестів для перевірки на коронавірус

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Наразі в Україні є близько 200 тисяч ПЛР-тестів для перевірки на коронавірус. Ними, зокрема, перевіряють всіх людей, що хворіють на запалення легенів. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.