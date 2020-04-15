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У МОЗ повідомили, скільки в Україні ПЛР-тестів для перевірки на коронавірус

У МОЗ повідомили, скільки в Україні ПЛР-тестів для перевірки на коронавірус

Київ • УНН

 • 19273 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Наразі в Україні є близько 200 тисяч ПЛР-тестів для перевірки на коронавірус. Ними, зокрема, перевіряють всіх людей, що хворіють на запалення легенів. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“Україна повністю забезпечена необхідною кількістю ПЛР-тестів. На сьогодні у нас близько 200 тис. ПЛР-тестів. Ця кількість постійно поповнюється. Ми закуповуємо їх у Китаї, у Південній Кореї, ми почали виробництво власних ПЛР-тестів”, — сказав міністр.

З його слів, в цьому напрямку Україна повністю забезпечена, кількість тестів “ми кожного дня збільшуємо”.

“Щодо людей, яким роблять ПЛР-тести, то є дуже чіткі покази по медичних показниках. Перш за все це люди, у яких є клінічні симптоми на COVID-19. Крім того, ми робимо зараз всім без виключення людям, які хворіють на запалення легень. Все відбувається по алгоритму”, — додав Степанов.

Нагадаємо, на ранок 15 квітня в Україні зафіксовано 3764 випадки COVID-19, кількість смертей перевищила 100.

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