В Минздраве сообщили, сколько в Украине ПЦР-тестов для проверки на коронавирус

КИЕВ. 15 апреля. УНН. На данный момент в Украине около 200 тысяч ПЦР-тестов для проверки на коронавирус. Ими, в частности, проверяют всех людей, у которых воспаление легких. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.