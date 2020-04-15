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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 45150 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 53660 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 67980 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 67947 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 78695 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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4 марта, 15:53 • 130684 просмотра

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В Минздраве сообщили, сколько в Украине ПЦР-тестов для проверки на коронавирус

В Минздраве сообщили, сколько в Украине ПЦР-тестов для проверки на коронавирус

Киев  •  УНН

 • 19271 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. На данный момент в Украине около 200 тысяч ПЦР-тестов для проверки на коронавирус. Ими, в частности, проверяют всех людей, у которых воспаление легких. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Украина полностью обеспечена необходимым количеством ПЦР-тестов. На сегодня у нас около 200 тыс. ПЦР-тестов. Это количество постоянно пополняется. Мы закупаем их в Китае, в Южной Корее, мы начали производство собственных ПЦР-тестов", - сказал министр.

По его словам, в этом направлении Украина полностью обеспечена, количество тестов "мы каждый день увеличиваем".

"Что касается людей, которым делают ПЦР-тесты, то есть очень четкие показания по медицинским показателям. Прежде всего это люди, у которых есть клинические симптомы на COVID-19. Кроме того, мы делаем сейчас всем без исключения людям, которые болеют воспалением легких. Все происходит по алгоритму", - добавил Степанов.

Напомним, на утро 15 апреля в Украине зафиксировано 3764 случая COVID-19, количество смертей превысило 100.

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