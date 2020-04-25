У МОЗ не підтвердили фактів інфікування коронавірусом в процесі тестування

“Звичайно — це фейкова інформація, у нас не існує таких випадків, бо механізм тестування унеможливлює зараження здорової людини вірусом COVID-19. Це як і сам механізм тестування, так і люди, які проводять це тестування — медпрацівники в засобах індивідуального захисту за відповідними алгоритмами. У нас як немає таких випадків, так і не існує практично можливості, щоб таке відбулось”, — сказав Степанов, відповідаючи на запитання, чи можна підхопити інфекцію в процесі тестування.

В Україні зафіксовано 8 125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Загалом одужало 782 особи, а летальних випадків 201.