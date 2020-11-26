У МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією

За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у Сумській області – 899,4 (+), у Черкаській області – 787,4 (+) та у Запорізькій області – 663,3 (+).

Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області – 138,3 (+), у Луганській області - 164,1 (+) і у Вінницькій області – 209,0 (+).

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні на 8 годину 26 листопада зафіксовано вже 677 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд - 15 331.

Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.