В Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. По состоянию на 26 ноября ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - в Сумской, Черкасской и Запорожской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.
Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Сумской области - 899,4 (+), в Черкасской области - 787,4 (+) и в Запорожской области - 663,3 (+).
Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 138,3 (+), в Луганской области - 164,1 (+) и в Винницкой области - 209,0 (+).
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине на 8:00 26 ноября зафиксировано уже 677 тыс. случаев COVID-19, за сутки антирекорд - 15 331.
Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.