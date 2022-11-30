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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У "Мотор Січ" нове керівництво: гендиректором призначено Олексія Нікіфорова

У "Мотор Січ" нове керівництво: гендиректором призначено Олексія Нікіфорова

Київ • УНН

 • 1226693 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Призначено нове керівництво ПАТ "Мотор Січ" - гендиректора, атакож новий склад наглядової ради та її голову, передає УНН із посиланням на Міноборони.

Деталі

Як повдіомили у відомстві, 28 листопада наказом міністра оборони України внесені зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства "Мотор Січ", на основі якого діє підприємство. Крім того, достроково припинено повноваження членів Наглядової ради, Голови та Членів Ради директорів. Також, припинено повноваження та звільнено з посади Президента акціонерного товариства Вячеслава Богуслаєва.

Наказом міністра оборони України Генеральним директором підприємства призначений Олексій Нікіфоров.

Обрано новий склад наглядової ради та її Голову – заступника Міністра економіки України Ігоря Фоменка, який уже провів перше засідання. До новоствореної Наглядової ради підприємства також увійшли: Роман Коновалов, Сергій Корж, Юрій Пащенко та Юрій Шаповал.

Окрім цього, зареєстровані усі зміни, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

"Відтепер стратегічне підприємство працюватиме у режимі 24/7 на задоволення оборонних потреб держави. Повністю використовуватиметься потенціал трудового колективу. "Мотор Січ" буде розвиватися та випускатиме продукцію в інтересах України та ЗСУ", - наголосили у Міноборони.

Додамо

Як писав раніше УНН, за підозрою у державній зраді СБУ затримала екснардепа, президента “Мотор Січ” В'ячеслава Богуслаєва.

У СБУ зазначили, що затримання відбулося в межах кримінального провадження щодо незаконного постачання товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

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