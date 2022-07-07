У москві заявили, що Київ "відкотив назад" під час узгодження з росією гуманітарного блоку

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"Ми погодили, здавалося б, весь гуманітарний блок, за винятком, щоправда, "закону про героїв" - Степана Бандеру та Романа Шухевича вони ніяк здавати не хотіли. Вони відкотили назад, на жаль, на початкові позиції", - заявив учасник переговорів, лідер ЛДПР Леонід Слуцький.

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Він заявив, що "попереджав українську делегацію на переговорах, що далі буде складніше, значно складніше".

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Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна обов'язково повернеться до переговорного процесу, коли кремль почне тверезо дивитися на речі та перестане п'яніти від власної пропаганди.