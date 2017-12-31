У Москві затримали підозрюваного у стрільбі поблизу Кремля
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У Москві поліція затримала підозрюваного у стрільбі поблизу Кремля, внаслідок якої були важко поранені дві людини. Про це повідомляє прес-служба московського главку МВС, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
“У неділю 5.40 на 40-му кілометрі Новоризького шосе поліцейські зупинили легковий автомобіль під керуванням 26-річного підозрюваного у заподіянні поранень 29-річному чоловіку та 23-річній дівчині 30 грудня в ресторані на вулиці Микільської”, — повідомили у місцевій поліції.
Як зазначили у відомстві, під час затримання підозрюваний заподіяв собі тілесні ушкодження, його було шпиталізовано для надання допомоги.
Наразі за фактом події проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято рішення відповідно до чинного законодавства РФ.
Постраждалі внаслідок інциденту наразі перебувають у важкому стані.
Як повідомляв УНН, у Москві за 300 метрів від Червоної площі невідомий відкрив стрілянину. Внаслідок інциденту двоє людей постраждали.