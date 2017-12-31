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В Москве задержали подозреваемого в стрельбе возле Кремля

Киев • УНН

 • 10745 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Москве полиция задержала подозреваемого в стрельбе возле Кремля, в результате которой были тяжело ранены два человека. Об этом сообщает пресс-служба московского главка МВД, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

В Москве задержали подозреваемого в стрельбе возле Кремля

“В воскресенье 5.40 на 40-м километре Новорижского шоссе полицейские остановили легковой автомобиль под управлением 26-летнего подозреваемого в причинении ранений 29-летнему мужчине и 23-летней девушке 30 декабря в ресторане на улице Никольской”, — сообщили в местной полиции.

Как отметили в ведомстве, при задержании подозреваемый причинил себе телесные повреждения, был госпитализирован для оказания помощи.

По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством РФ.

Пострадавшие в результате инцидента сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщал УНН, в Москве в 300 метрах от Красной площади неизвестный открыл стрельбу. В результате инцидента два человека пострадали.

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